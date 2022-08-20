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تصريحات صادمة من والد قاتل «سلمى»: بينهم قبلات في شقة الشروق

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القاتل اسلام
Native
Teads
السبت، 20-08-2022 11:06 ص

زعم والد إسلام محمد قاتل الطالبة سلمى بهجت "فتاة الشرقية"، أن ابنه دخل في حالة نفسية سيئة بعدما أخبرته القتيلة بأنها لا تريده لأنه ليس لديه المال، وبأنه غير مناسب لها.
وأضاف والد إسلام في أقواله  أمام جهات التحقيق: ”اللي حصل إن ابني إسلام من أول ما دخل الكلية وهو متغير وكنت دايما بنصحه عشان أنا خايف عليه وبعدين إسلام اتعرف على ناس في الأكاديمية وقلهم إنه عايز يكون مميز وقالوله إنه يروح يعمل وشم عشان يبقى مميز وبعد كدة رجع البيت وهو عامل الوشم. ضربته وكتفته ووديته المكان اللي عمل فيه الوشم في القاهرة ومعرفناش نطلع الوشم، وابني قلي سبني أعمل اللي أنا عايزه وسبته لأن إسلام طول عمره دماغه ناشفة وبيتصرف من دماغه“.
وأضاف: ”الفترة دي إسلام واحد صاحبه توفي وإسلام دخل في حالة حزن شديد وبسبب الحزن ده سقط في سنة تانية كلية وعاد السنة لغاية ما ظهرت سلمى في حياته في الترم التاني في سنة تانية وفي الفترة دي بقى كويس وقلي إنه بيحبها وعايز يرتبط بيها بس لما يخلص دراسته وقلي إنه اتعرف على أهلها وقالوله إن معندهمش مانع ونصحته أنا ووالدته إنه يخلص دراسته وبعدين يروح يتقدملها“.
وأكمل: ”في الفترة دي لاحظت إن إسلام بدأ يجيب لسلمى هدايا من الفلوس اللي بياخدها مننا ويديها فلوس ويساعدها في المشاريع اللي بتعملها في دراستها، وفي الفترة الأخيرة في سنة ثالثة كلية حصل مشاكل بين إسلام وسلمى سببها إن سلمى اتخلت عنه، لأنها كانت في سنة رابعة ومبقتش محتجاه في حاجة، واتغيرت عليه وتقوله إنها عايزة حد معاه فلوس كتير وانت متناسبنيش، وكان من همه بييجي يقولي يا بابا إنها اتغيرت عليا، وقلي يا بابا أنا بحبها وهي بتحبني وكنا عاملين حسابنا إننا هنرتبط“.
وواصل: ”لاحظت في الفترة الأخيرة إن إسلام كان بعيد فيها عن سلمى وحاول يوصلها، وهي كانت بتتهرب منه وانه مش كويس، وكان بيتعالج نفسيا بسببها لمدة طويلة وبياخد أدوية نفسیة، وحجزته كذا مرة في مستشفى نفسي لغاية ما جه يوم 2022/6/29 لقيته بيتصل بيا أنا ووالدته وبيقولنا تعالى يا بابا الكلية علشان تقابل والد سلمى وتقنعه أرتبط بيها ورحنا معاه علشان كنا خايفين عليه وفعلا رحنا وقابلنا أبو سلمى وسلمى في الكلية“.

وتابع: وإسلام قاله إنه عايز يرتبط بسلمى ويخطبها لكن أبو سلمى رفض وقاله انت مش هترتبط ببنتی طول مانت حاطط الوشم ده، وإسلام ابني قاله خليني أخطب سلمى وبعدين أشيل الوشم وأبوها رفض وسلمى رفضت رفض كبير وهما بينهم قبلات مع بعض في شقة الشروق وساعتها تفاجأنا كلنا إن اسلام ابني شايل مطواة في جنبه وعمل كده علشان يهدد والد سلمى وسلمى، ووالد سلمى معملش اهتمام بالموضوع لغاية ماجه يوم الحادثة وعرفت من أمه عشان كان بيكلمها في التليفون إنه قتل سلمى، وأنا طبعا اتوترت وكنت خايف على إسلام، وده كل اللي حصل“.
 

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