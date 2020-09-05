تصريحات ساخنة لـ رضا عبد العال بعد سرقة كأس إفريقيا
رضا عبد العال
السبت، 05-09-202012:24 صالمصريون ـ متابعات
علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا: «ممكن يكون اتسيح واتباع».
وقال «عبد العال»، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها".
وأضاف: «8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت، خلال 5 أو 6 شهور تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب».
وأشار إلى أن الفترة التي حدث خلال حريق الاتحاد، كان مصر تعاني من انفلات أمني، مستطردًا: «كله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، والدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس من مقر الاتحاد».