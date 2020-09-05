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تصريحات ساخنة لـ رضا عبد العال بعد سرقة كأس إفريقيا

رضا عبد العال
رضا عبد العال
 
السبت، 05-09-2020 12:24 ص المصريون ـ متابعات
علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا: «ممكن يكون اتسيح واتباع».

وقال «عبد العال»، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها".

وأضاف: «8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت،  خلال 5 أو 6 شهور  تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب».

وأشار إلى أن الفترة التي حدث خلال حريق الاتحاد، كان مصر تعاني من انفلات أمني، مستطردًا: «كله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، والدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس من مقر الاتحاد».

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