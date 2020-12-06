تصريحات خطيرة من السودان عن سد إثيوبيا

الأحد، 06-12-2020
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية السودان
ي المكلف ، عمر قمر الدين ، أنه إذا لم تصل أطراف
المفاوضات بشأن السد الإثيوبي إلي اتفاق
فإن الأزمة ستدخل في نفق يصعب الخروج منه علي حد قوله .
و أضاف خلال لقاء تليفزيوني مساء أمس ، أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل
ملزمة للأطراف المعنية بها ، مشددا علي ضرورة التوصل إلي اتفاق ملزم و عادل حول
السد الإثيوبي ، حسبما نشرت " الوطن " .
وأشار إليأن السودان
متمسك بخيار التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن
أو بوساطة أخري أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لنقطة يصعب فيها التوصل إلي
اتفاق .
جدير بالذكر أن السد الإثيوبي تبنيه إثيوبيا
علي النيل الأزرق منذ عام 2011
، مما سبب مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة
والخرطوم
من جهة ثانية ، ومن المتوقع أم يصبح
أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا .