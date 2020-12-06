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تصريحات خطيرة من السودان عن سد إثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة
 
الأحد، 06-12-2020 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف ، عمر قمر الدين ، أنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن  السد الإثيوبي إلي اتفاق فإن الأزمة ستدخل في نفق يصعب الخروج منه علي حد قوله .
و أضاف خلال لقاء تليفزيوني مساء أمس ، أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل ملزمة للأطراف المعنية بها ، مشددا علي ضرورة التوصل إلي اتفاق ملزم و عادل حول السد الإثيوبي ، حسبما نشرت " الوطن " .
وأشار إليأن السودان متمسك بخيار التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن أو بوساطة أخري أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لنقطة يصعب فيها التوصل إلي اتفاق .
جدير بالذكر أن السد الإثيوبي تبنيه إثيوبيا علي النيل الأزرق منذ عام 2011 ، مما سبب مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة  والخرطوم من جهة ثانية ، ومن المتوقع أم يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا .
 

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