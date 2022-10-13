تصريحات جريئة لـ إلهام شاهين تضعها في حَرَج: لأن أكون أم أبدًا

الخميس، 13-10-2022
12:01 م
لا تتوقف الفنانة إلهام شاهين
عن إطلاق تصريحات جريئة
، إذ تدافع عن
قناعاتها وأفكارها بكل حرية وبدون تردد.
لذا يراها الجمهور فنانة جريئة، ويصفها
النقاد بـ"المشاغبة" التي لا تخاف اللوم أو العتاب.
وتصدرت إلهام شاهين
، مواقع التواصل، ومحركات البحث على موقع جوجل، الساعات
القليلة الماضية، بعد حديثها عن جوانب خفية في حياتها الشخصية، في ندوة بالصالون
الثقافي الذي يقدمه عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية.
وقالت إلهام شاهين
خلال الندوة إنها لم تجبر طوال حياتها على شيء، وإن قرار
عدم الإنجاب قرارها الشخصي، موضحة: "حسيت اني هاكون أنانية لو خلفت وسيبتهم
لحد يربيهم وجريت على فني".
وأكدت إلهام شاهين
خلال الندوة أنها كرهت الزواج وفضلت الحياة بدون رجل
قائلة: "تزوجت مرتين وفشلت، ولقيت الزواج هيعطلني، زوج يقولي ماتشتغليش مسرح
بترجعي الفجر، وزوج يقولي ما تسافريش مهرجان ده أهميته إيه.. حسيت إني هعطل نفسي وأعطل
مشواري الفني".
أبرز تصريحات إلهام شاهين
حديث إلهام شاهين
عن حياتها الشخصية، لم يكن الوحيد الذي وضعها في مرمى
الانتقادات، إذ سبق أن أطلقت تصريحات أثارت الجدل من أبرزها على سبيل المثال،
إعلانها التبرع بأعضائها بعد وفاتها في 2021، وقالت وقتها عبر حسابها على تطبيق
"إنستجرام": "كل آراء الشيوخ المستنيرين أن التبرع بالأعضاء بعد
الوفاة صدقة جارية.. وقانون التبرع بالأعضاء وزراعتها معمول به في كل دول العالم
المتحضرة، ولن تكون مصر أقل تحضرا منهم.. وربنا خلق العلم والطب لحماية الإنسان من
الألم، والذى يحارب هذه الفكرة أو يسخر منها ربما يحتاج فى يوم إليها فيعرف قيمتها".
ونشبت حرب كلامية بين إلهام شاهين
وأحمد فلوكس في فبراير الماضي، على خلفية
تصريح للمخرج هادي الباجوري، أعلن فيه عدم ممانعته تقبيل ياسمين رئيس، التي كانت
زوجته وقتها في أعمالها الفنية.
وقال الباجوري: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني
مش منافق ومعنديش عقد نفسية. البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في
الجمهور".
انتقد أحمد فلوكس تصريحات هادي الباجوري، عبر حساباته على مواقع التواصل
الاجتماعي قائلا: "اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك".
ودخلت إلهام شاهين
المعركة، ودافعت عن هادي الباجوري قائلة: "المجتمع
كان زمان مختلف ويتقبّل القبلات في الأفلام، والمجتمع حالياً أصبح غريباً"
الأمر الذي عرضها لانتقادات قوية من جانب قطاع عريض من الجمهور.