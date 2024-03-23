تصرف عاجل من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

إمام عاشور

تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط المنتخب الوطني خلال مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر والتي تستضيفها مصر من 22 حتى 26 مارس الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن تواصل أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي هاتفيًا مع طبيب المنتخب الوطني محمد أبوالعلا من أجل التعرف على آخر تطورات إصابة إمام عاشور لمعرفة التشخيص المبدأي للإصابة ونتائج الفحوصات الطبية.



وكان قد سقط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعب منتخب نيوزلندا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 26.



إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

ونقل إمام عاشور إلى المستشفى مباشرة في سيارة إسعاف، عقب إصابته في الكتف وبالتحديد في غظمة الترقوة.

وخضع إمام لكشف طبي عاجل من أجل معرفة حجم الإصابة بشكل كامل، والفحص المبدئي لم يوضح تفاصيل الإصابة بشكل واضح، وهو ما دفع جهاز المنتخب لنقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة.



