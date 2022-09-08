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تصرف صادم من الفنان صديق نيرة أشرف بعد شهور من قتلها

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تصرف صادم من الفنان صديق نيرة أشرف بعد شهور من قتلها

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نيرة رفقة الفنانين
Native
Teads
الخميس، 08-09-2022 09:42 ص


أقدم الفنان الشاب محمد شبانة، على حذف جميع صوره رفقة طالبة جامعة المنصورة بعد 3 شهور من مقتلها عل يد زميلها محمد عادل الذي حكم عليه بالإعدام.
وفي تصرف صادم له لم يعلق صديق نيرة أشرف - محمد شبانة - على حادث ذبحها المروع أمام بوابة توشكى لجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، ولم يتحدث عن مجريات القضية.

وعلى الرغم من الصور الكثيرة التي جمعت بين نيرة أشرف ومحمد شبانة، في عدة مناسبات قبل الحادث، إلا أنه لم يخرج أو يعلق على الحادث بشكل صريح حتى الآن، ولم يتحدث عن العلاقة التي ربطته بالطالبة الراحلة.


وقام محمد شبانة - صديق نيرة أشرف - بغلق خصوصية حساباته على السوشيال ميديا، وغلق رقم هاتفه، بعد الضجة التي أثيرت حول الحادث، لاسيما بعد انتشار صورهما.
 

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