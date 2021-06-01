تصرف خادش لطيار في الجو.. ماذا فعل مع زميلته؟

الثلاثاء، 01-06-2021
08:09 م
فتحي مجدي
اعترف طيار أمريكي متقاعد بمشاهدة مواد إباحية على جهاز كمبيوتر محمول أثناء رحلة من فيلادلفيا إلى فلوريدا بالولايات المتحدة.
كما اعترف مايكل هاك (60 عامًا)، الذي كان يعمل في شركة "ساوثويست إيرلاينز" أيضًا عن نفسه أمام ضابطة أولى خلال الرحلة.
وأقر بارتكاب "عمل بذيء أو غير لائق أو فاحش" وحُكم عليه بالسجن لمدة عام بدون إشراف وغرامة قدرها 5000 دولار.
وخلال الرحلة التي تعود إلى 10 أغسطس من العام الماضي، وبينما كان الطيار لا يزال في قمرة القيادة بالطائرة، "تعمد نزع ملابسه" أمام ضابطة أولى لم يلتق بها من قبل، وشاهد مواد إباحية على جهاز كمبيوتر محمول.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هاك شاركت في "سلوك غير لائق" في قمرة القيادة، بينما واصلت الضابطة الأولى أداء مهامها.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن القاضي أخبر هاك أن أفعاله كان لها تأثير مؤلم على مساعد الطيار.
وقال القاضي إن ذلك قد يؤثر أيضًا على سلامة الركاب والزملاء الآخرين، وفقًا لشبكة "سي بي إس ميامي
".
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي مايكل كننجهام إن على الطيار السابق "واجب التصرف بطريقة أكثر مسؤولية".
وأضاف: "هذا ليس نوع السلوك المنحرف الذي يجب أن يتقبله أحد".
خلال جلسة المحكمة البعيدة، قال الطيار: "لقد بدأت كمزحة توافقية بيني وبين الطيار الآخر".
واتهم الطيار من لونجوود بولاية فلوريدا في أبريل بارتكاب فعل بذيء أو غير لائق أو فاحش في مكان عام.
وتم اتهامه بولاية ماريلاند لأنها كانت واحدة من الولايات التي كانت الطائرة، التي كانت مسافرة من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار أورلاندو الدولي، قد حلقت فيها خلال ذلك اليوم.
وقال محامي الدفاع مايكل سالنيك: "إن الإحراج وما نتج عنه من دعاية لهذه الحادثة كان في حد ذاته إهانة لمايكل هاك وكان بمثابة عقاب من نواح كثيرة".
وعمل هاك طيارًا في شركة طيران ساوث ويست لمدة 27 عامًا حتى تقاعده.
كانت رحلته الأخيرة في 31 أغسطس من العام الماضي - بعد ثلاثة أسابيع من الحادث.
وقال كريس ماينز ، المتحدث باسم شركة الطيران ، إن الشركة "لا تتسامح مع سلوك من هذا القبيل". وأضاف في بيان إن شركة الطيران علمت بسلوك هاك فقط بعد مغادرته طواعية.
وأوضح أن شركة ساوث ويست إيرلاينز حققت في الأمر وتوقفت عن دفع أي مزايا يحق له الحصول عليها نتيجة انفصاله عن الشركة.