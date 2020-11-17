تشييع جثمان اللواء «شهيد المترو» في جنازة حاشدة

الثلاثاء، 17-11-2020
04:50 م
المصريون
شيع أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد
الواجب
اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه
داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع حريق داخلها، داخل
محطة مترو مسرة في شبرا مصر، وجرى انتشال جثة الضابط ونقلها إلى مستشفى الشرطة.
وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء عسر كان في
عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق
للسيطرة على الحريق.
وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثمان إلى المستشفى، وتم إخطار
النيابة لمباشرة التحقيق.
وعم الحزن في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية،
بعد وفاة اللواء ياسر عسر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد
خلال قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية
خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.