« تشكو من زيادة حجم منطقة حساسة».. العنود العيسى تغضب السعوديين بفيديو صادم
العنود العيسى
الأربعاء، 14-10-202003:36 ممحمد فضل
واصلت الفتاة
السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، العنود العيسى، استفزاز مشاعر
السعوديين خاصة والعرب عامة، بنشر فيديوهات جريئة تستعرض فيها أنوثتها وتبدوا فيها
شبه عارية.
وهذه المرة نشرت
"العيسى" فيديو تظهر فيه وهي تحاول إرتداء بنطلون، وتكشف فيه عن
مؤخرتها، وقد أرفقته بتعليق تشكو فيه من زيادة حجمها.
وهاجم المتابعون
العنود بسبب نشرها لهذا المقطع، حتى أن البعض ذهب إلى التشكيك في أنها سعودية
الجنسية، متبرئين مما تفلعه هذه الفتاة المثيرة للجدل، مؤكدين أنها تبحث عن الشهرة
على حساب جسدها ودينها.
فيما اضطرت
مشهورة "سناب شات" ، لحذف مقطع الفيديو من حسابها، وبالرغم من حذفها
للمقطع عبر "سناب شات" إلا أنها تركت العديد من التغريدات عبر حسابها في
موقع "تويتر".