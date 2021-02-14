تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

الأحد، 14-02-2021
09:15 م
المصريون
بعد أن خضعت جثة إعلامي
شهير إلى التشريح
، فجر تقرير
الطب الشرعي مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة
، حيث أفادت وسائل إعلام عالمية أنه وبعد تشريح
جثة
الإعلامي
الأميركي المعروف لاري كينغ، تبين انه توفي بعد اصابته بـ "تعفن
الدم"، وقد شكّل هذا الخبر جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان توفي لاري كينغ عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما وذلك
بعد ان تم نقله إلى أحد مستشفيات لوس أنجلوس مؤخرا.
وأفاد مصدر قريب من أسرة لاري لشبكة "سي أن أن"
مؤخرا ان الإعلامي
الكبير أُدخِل مركز "سيدرز سيناي" الطبي، وقد أصيب بفيروس
كورونا.
لاري كينغ كان مصابا بداء السكري من النوع الثاني وكان قد
أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم
إلى القلب.