تشبه مرفأ بيروت.. ضبط متفجرات تكفي لنسف الخرطوم

الأربعاء، 16-09-2020
02:10 م
عبد القادر وحيد
كشفت
وسائل إعلام سودانية ، اليوم الأربعاء أن السلطات السودانية ضبط
ت أخطر وأكبر خلية متفجرات
في العاصمة الخرطوم
.
وكان
المدعي العام السوداني قد كشف اليوم الأربعاء أن كمية المتفجرات
التي تم ضبط
ها كافية
لنسف الخرطوم
بأكملها.
وأكد
في مؤتمر صحفي قبل قليل أن المواد التي تم ضبط
ها تشبه تك التي انفجرت في مرفأ بيروت
.
وتمكنت
قوات الأمن من إلقاء القبض على عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة.
وتجري
حاليا التحقيقات مع المتهمين على نطاق واسع ، كما تم عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن
تفاصيل الخلية.