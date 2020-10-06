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تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

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مخالفات البناء
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاء للقانون وحفاظًا على حق الشعب.
جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير  ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر  ، وحمدي نصر  رئيس مركز ومدينة أولاد صقر  ومحمد الأباصيري  رئيس مركز ومدينة أبو كبير  وعدد من نواب البرلمان ، وذلك بدار مناسبات قرية حانوت  التابعه لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر ، لحث المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والإستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذًا  لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة، حسب صدى البلد.
وخلال اللقاء أعلن المحافظ عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعدين على أراضي أملاك الدولة لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، حيث تقرر تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.
وقال المحافظ أنه مراعاة للبعد الإقتصادي للمواطنين وللتخفيف عنهم تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة ، مؤكدًا على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الإتفاق عليه سابقًا ، ليأتي دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة.
 

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