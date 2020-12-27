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تسريب وثيقة نسب فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة

حلا-الترك-1
حلا الترك
 
الأحد، 27-12-2020 03:25 م المصريون

بعد الخلافات التي ظهرت للجمهور بينها وبين والدتها، والتي انتهت بصدور حكم قضائي بحصول الفنانة البحرينية الشهيرة حلا الترك، على حكم بحبس والدتها وتغريمها، تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة تفجر مفاجأة عن نسب حلا الترك.
وتُظهر الوثيقة قيام عائلة والدها محمد الترك، بتجاهل والدتها الحقيقية منى السابر، وإلغاء وجودها في الأوراق الثبوتية أثناء فترة تعليمها بالمدرسة، ليتضح أن حلا تم نسبها إلى الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة والدها محمد الترك، لتصبح “أمًا” لها.
وتضمنت الوثيقة التابعة لمدرسة حلا الترك، معلومات عنها وعن والدها ووالدتها وتفضح تسجيلها باسم دنيا بطمة، بدلًا من والدتها الحقيقية، وهو الأمر الذي نوهت عنه منى السابر مؤخرًا وأكدت أنها انزعجت من ذلك.




 

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