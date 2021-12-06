الإثنين 06 ديسمبر 2021
توقيت مصر 17:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جورج قرداحي يخرج عن صمته بشأن صورته بالرشاش مع حزب الله

أول تعليق من طارق شوقي على امتحانات رابعة ابتدائي المثيرة للجدل

«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة عن سبب ارتكاب جريمته:«علاقة شذوذ»

الأهلي يحسم مصير «موسيماني» خلال ساعات..القرار بيد ياسين منصور

48 ساعة من الطقس الحذر.. الأرصاد تكشف تغيرات الجو ودرجات الحرارة

«شوبير»: «موسيماني» رفض طلب «الخطيب» بشأن «كهربا» والأمور تعقدت

سفير دولة خليجية لدى إسرائيل يشارك في عيد الحانوكا اليهودي

دار الإفتاء تدخل على خط جدل تصريحات صلاح عن الخمور.. ماذا قالت؟

تسريب وثيقة تكشف الملبلغ الذي حصل عليه جورد قرداحي للاستقالتة

فنان شهير بتعليق مفاجئ على تصريحات «صلاح» عن شرب الخمور

ADS
 

تسريب وثيقة تكشف الملبلغ الذي حصل عليه جورج قرداحي للإستقالة

1624667_0
جورج قرداحي
Native
Teads
الإثنين، 06-12-2021 11:40 ص

كشفت وثيقة مسربة عن صرف الرئاسة اللبنانية مبلغ وقدره 5 مليارات و240 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 2 مليون دولار كتعويض لاستقالة جورج قرداحي من وزارة الإعلام.
وأوضحت الوثيقة التي حملت مرسوم رقم” 8983″، أنه تم صرف التعويض مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بـ” قرداحي”، في وقت يعاني فيه الشعب اللبناني من حالة اقتصادية متردية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وارتفاع سعر السلع الغذائية الرئيسية.
وجاء نص الوثيقة على النحو التالي: إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، وبناء على المرسوم رقم 8376 بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة) بناء على كتاب الاتفاقية المبرمة بين وزير الإعلام السيد جورج قرداحي ودولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي المسجلة بتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۳ بناء على كتاب الاستقالة المقدم من وزير الإعلام السيد جورج قرداحي المسجل بتاريخ بناء على كتاب قبول الاستقالة المقدم من دولة الرئيس نجيب ميقاتي المسجل بتاريخ۲۰۲۱/۱۲/۳ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعوض السيد جورج قرداحي عن الضرر المعنوي و المادي الذي لحق به.
المادة الثانية: يصرف مبلغ خمسة مليارات ومئتان واربعة وسبعون مليون ل ل، فقط للسيد جورج قرداحي من صندوق المصروفات العامة صدر عن رئيس الجمهورية بعيدا في 4 كانون الأول ۲۰۲۱.

 

إقرأ ايضا

61adb2c142360449390bbf40

جورج قرداحي يخرج عن صمته بشأن صورته بالرشاش مع حزب الله

2021_9_21_12_56_27_867

أول تعليق من طارق شوقي على امتحانات رابعة ابتدائي المثيرة للجدل

202112061237113711

«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة عن سبب ارتكاب جريمته:«علاقة شذوذ»

أخبار متعلقة

1624667_0

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

173-203029-lebanon-shooting-crime_700x400

مشيعو جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

1050130160_0_0_2908_1573_1000x541_80_0_0_22d988f138de0986139fd7c85b675b98

MBC تعلق على خطاب إقالة جورج قرداحي الذي أحدث ضجة

87654567890-645x370

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

_DSC0850

بعد أزمة جورج قرداحي.. إليسا توجه رسالة إلى السعوديين من موسم الرياض

618f5bda4c59b7271115714b

تفاصيل محاولة اغتيال سفير السعودية في لبنان