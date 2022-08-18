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تسريب مكالمة بين مرتضى منصور وعبدالناصر زيدان: «عايز أسمع كلمة سامحني منك»

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منصور وزيدان
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الخميس، 18-08-2022 08:57 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمكالمة مسربة  منسوبة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والإعلامى عبدالناصر زيدان.

ويطلب عبدالناصر زيدان فى المكالمة المسربة المنسوبة من مرتضى منصور رئيس الزمالك  العفو والسماح فى ليلة النصف من شهر شعبان الماضى 2022 خاصة فى ظل القضايا الكثيرة التى رفعها مرتضى منصور عليه بسبب تصريحاته فى برنامجه كور بلدنا الذى يبث عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وقال عبدالناصر زيدان فى المداخلة المسربة لمرتضى منصور رئيس الزمالك  : عاوزك تسامحنى وتعفو عنى خاصة أنى لم أر منك الا كل خير .. النهاردة ليلة النصف من شعبان وعاوز اسمع كلمة سامحنى منك قبل الساعة 12.

ورد مرتضي منصور على عبدالناصر زيدان فى المكالمة المسربة المنسوبة للطرفين انت غلطت فينا .. وغلطت فى الحاجة .. ليرد عبدالناصر قائلا الأب وأبنه بيتخانقوا أو يغلطوا وانت أخ أكبر .. سامحنى  ليرد مرتضى منصور قائلا : سامحتك .. ده ربنا بيسامح مش هنسامحك إحنا .

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت شد وجذب بين المستشار مرتضى منصور وعبدالناصر زيدان خاصة بعد تصريحات الأخير حول قضايا الزمالك واعلانه أن منصور رفض التنازل عن القضايا التى رفعها ضده وحصل فيها على أحكام رغم اتصاله به وطلب السماح .
 

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