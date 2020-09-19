السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 18:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تسريب له مع فتاة عمرو وردة".. أول تعليق من الحضري على ضجة الفيديو"

واقعة «طفل البامبرز» تتكرر في أمريكا

شريف إكرامي يبعث رسالة للأهلي بمناسبة الدوري رقم 42

افتتاح 77 مسجدًا الجمعة القادمة بكافة المحافظات

دولة عربية تتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا

بسبب إجابة خاطئة.. مدرس يعاقب طالبة حتى الموت

الإفتاء: للرجل عدة طلاق مثل المرأة في هذه الحالة

موقع سعودي يصدم الجميع.. والخارجية الإسرائيلية ترد

ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي والسبب صادم

وفاة محمد فريد خميس في أمريكا

تسريب له مع فتاة عمرو وردة".. أول تعليق من الحضري على ضجة الفيديو"

498
الحضري
السبت، 19-09-2020 05:23 م محمد فضل

رد حارس المنتخب السابق لكرة القدم، الأسطورة عصام الحضرى، على التسريب الصوتي المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يا جماعة منعا للقيل والقال، وأنا مبحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب، أنا بعمل ده بالحب وبالود، والدليل أن في دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".
وكانت نشرت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" مجموعة من الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية لعصام الحضري.
انتشرت تلك المقاطع بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي وجه انتقادات عنيفة لحضري، ومنهم من قام بالسخرية من طريقة حديثه باللغة الإنجليزية.
وظهر عصام الحضري في تلك التسجيلات والفيديوهات وهو يراسل جوفانا باللغة الإنجليزية، عبر تطبيق واتساب، لتقوم جوفانا بنشر تلك المقاطع والتسجيلات عبر حسابها الرسمي بتويتر .
وكانت تلك الفتاة قد نشرت محادثات “جنسية” لعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والتي ترتب عليها استبعاده من قائمة الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019، قبل أن يعتذر ويعود مجددًا، كما وجهت تلك الفتاة أيضًا مجموعة من الرسائل لمحمد صلاح على خلفية أزمتها مع وردة.


 

إقرأ ايضا

119979805_3914349371928149_9198201972359288073_o

«الإفتاء» تكذب فتوى تحريم «التحفيل» على الزمالك

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

دولة عربية تتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا

download

الإفتاء: للرجل عدة طلاق مثل المرأة في هذه الحالة

أخبار متعلقة

أرشيفية

شاهد.. فتاة سودانية تنهار بعد التحرش بها في أتوبيس عام