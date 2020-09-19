السبت، 19-09-2020
05:23 م
محمد فضل
رد حارس المنتخب السابق لكرة القدم، الأسطورة عصام الحضرى
، على
التسريب الصوتي المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع
التواصل الاجتماعي.
وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":
"يا جماعة منعا للقيل والقال، وأنا مبحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل، اللي بيطلب
مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب، أنا بعمل ده بالحب
وبالود، والدليل أن في دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس،
ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".
وكانت نشرت عارضة الأزياء المكسيكية
"جيوفانا فال"
مجموعة من الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية لعصام الحضري.
انتشرت تلك المقاطع بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي،
الأمر الذي وجه انتقادات عنيفة لحضري، ومنهم من قام بالسخرية من طريقة حديثه باللغة
الإنجليزية.
وظهر عصام الحضري في تلك التسجيلات والفيديوهات وهو يراسل جوفانا
باللغة الإنجليزية، عبر تطبيق واتساب، لتقوم جوفانا بنشر تلك المقاطع والتسجيلات عبر
حسابها الرسمي بتويتر .
وكانت تلك الفتاة
قد نشرت محادثات “جنسية” لعمرو وردة
لاعب المنتخب
الوطني، والتي ترتب عليها استبعاده من قائمة الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019، قبل
أن يعتذر ويعود مجددًا، كما وجهت تلك الفتاة
أيضًا مجموعة من الرسائل
لمحمد صلاح على
خلفية أزمتها مع وردة.