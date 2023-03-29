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تسريب فيديو لإهانة محمد سعد للعاملين في لوكشين "إكس لانس" والمخرج يوضح

elaosboa27519
محمد سعد في إكس لانس
Native
Teads
الأربعاء، 29-03-2023 12:19 م

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس مسلسل "الإكس لانس" والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد ويشارك بموسم رمضان هذا العام.

 

وأوضح الفيديو محمد سعد وهو يتعدي بالألفاظ على عدد من المتواجدين بكواليس تصوير مسلسل "الإكس لانس" بملابس شخصيته "الحناوي" كما ظهر خلفه ورشة الحاج إكس لانس، قائلاً: "صابر من قبل الشغل، إيه اللي انتوا فيه ده، ده انتوا أوفر، محدش يطيقوا، قاعد بعالج وراكم، اللي مش عاجبه كلمة يقول، في حد عنده حاجة"، كما قام بتوجيه الشتائم للمتواجدين.

 

ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية وسط انتقاد البعض لتصرف محمد سعد مع العاملين معه في لوكيشن التصوير.

 

وعلق المخرج إبرام نشأت على الفيديو المتداول للفنان محمد سعد، والذي يظهر فيه وهو يتعدى بالألفاظ على عدد من العاملين في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "إكس لانس".

 

وكتب إبرام نشأت عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "مساء الفل، حبيت أوضح لسيادتكم وللسادة الصحفيين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول، الخناقة دي مش معايا ولا مع الكرو، وهي مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقى مسيرطة على لوكيشن الحرفيين".

 

وتابعت: "وحصلت المشادة نتيجة عدم السيطرة على حي الحرفيين وتعطيل حركه التصوير لمده ساعات".

 

واستكمل: "أستاذ محمد سعد أخويا وصديقي وأكتر الناس اللي بحبها وهو اللي رشحني لإخراج المسلسل إكسلانس وطول الوقت أصحاب واخوات ومتفهمين جدا من بدايه التصوير لحد الآن".

 

واختتم المخرج حديثه قائلا: "صباحكم فل واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدا".

 

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو يظهر فيه محمد سعد يصرخ في بعض العاملين والتعدي بالألفاظ عليهم.



 

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