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تسريب فيديو لإعلامية شهيرة رفقة صديقها يثير ضجة

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-12-2020 11:02 ص المصريون
أثار فيديو مُسرب لإعلامية شهيرة رفقة صديقها، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها للخروج والتهديد باللجوء للقضاء.
وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحات على مواقع التواصل فيديو للإعلامية المغربية المعروفة "بشرى الضو"، رفقة شاب قيل أنه صديقها وقال البعض أنه خطيبها، ظهرا فيه بشكل غير لائق.
من جانبها خرجت "بشرى" بتدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، توعدت فيها الصفحات التي نشرت الفيديو الخاص بها، باللجوء للقضاء.
واعتبرت الإعلامية في تدوينتها الفيديو لا يعكس بتاتا الحقيقة، مهددة باللجوء إلى القضاء وفقا لما يضمنه القانون المتعلق بالخصوصية الفردية والذي يحمل رقم 103.13، مطالبة كل تلك الصفحات بحذف الفيديو.



 

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