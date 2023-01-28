تسريب فيديو صادم يورط أصالة .. والسبب أحلام

السبت، 28-01-2023
02:04 م
يبدو أنّ المغنية السوريّة أصالة
لم تقلع عن التدخين، كما
وعدت جمهورها قبل 6 سنوات في أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 48.
وصُدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو التقط لأصالة
في أثناء كواليس برنامج "سعودي أيدول" لاستقطاب المواهب، وهي تدخن بحضور
زملائها في لجنة تحكيم البرنامج، المغنية الإماراتية أحلام، والمغني العراقي ماجد المهندس،
والمغني العراقي أصيل أبو بكر.
وفي 2017، أعلنت أصالة
إقلاعها عن التدخين، وهو الأمر الذي
قررت أن تبدأ به عامها الجديد، حيث إنها توقفت عن التدخين مع دخولها عامها الـ48، على
حد تعبيرها.
أصالة
قالت حينها: "على عيد ميلادي كان بـ15 مايو، قررت
أهدي لحالي شي جديد، والحقيقة كانت السيجارة ضيقتني كتير، نفسي، وصرت أجيب الكثير من
الأدوية، وصرت كتير قلقانة، وقبل عيد ميلادي بثلاث أيام بطلت سجاير، وأطلب من الناس
إذا لعب الشيطان براسي وطلبت من أي أحد يعطيني سيجارة، بتمنى أنهم ما يعطوني سيجارة،
بتمنى ما أضعف".
ليست المرة الأولى التي تتعرض أصالة
للانتقاد بسبب التدخين،
حيث انتقدها جمهورها في أثناء تقبل التعازي بشقيقها أيهم العام الماضي، حيث التقطتها
عدسات الكاميرا وهي تدخن وتشرب القهوة، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة فضحية لأصالة
وتم تداول صور ومقطع الفيديو الذي تدخن فيه أصالة
تحت عنوان: "فضحية أصالة
تدخن
في عزاء شقيقها أيهم".
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