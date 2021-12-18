تسريب فيديو صادم لقاضية أمريكية يدفعها لطلب إجازة دون راتب

السبت، 18-12-2021
09:18 ص
تداول رواد مواقع تواصل أمريكية فيديو مسرب من منزل القاضية
ميشيل أودينيت قاضية محكمة مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية ، حيث كشف تلفّظها
بإهانات عنصرية
بشكل متكرر أمام ضيوفها.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة حيث جاءت التعليقات العنصرية
بينما
كانت تشاهد القاضية المذكورة إلى جانب عدد من الأشخاص تسجيلا مصورا التقطته كاميرا
مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو.
وذكرت محاميتها ” داين سيولينو ” لوسائل الإعلام، إن القاضية
ميشيل أودينيت ستطلب “إجازة مؤقتة بدون راتب”، كما أنها تعرب عن أسفها لما صدر عنها
، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات ودعوات للتنحي منذ تداول الفيديو.