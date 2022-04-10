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تسريب فيديو خطير لاجتماع ثلاثي بين «مرسي وطنطاوي والسيسي»

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مرسي
Native
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الأحد، 10-04-2022 10:23 ص
فاجأ مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، في الحلقة الثامنة، المشاهدين بعرض مشهد حقيقي لاجتماع دار بين وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي، والرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمَّن التسجيل الخطير ما دار بين الطرفين من أجل ترتيب الفترة التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويحاول مرسي جعل الاجتماع مع المشير منفرداً إلا أن الأخير يؤكد أن السيسي مثل ابنه ووجوده ضروري، وبعدها تعرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير مع مرسى عن السيسي، بأنه يستطيع تحمل مسؤولية دولة بكاملها.
حذر طنطاوي مرسي بأنه إذا حدث وقامت جهة بإضرام النار في البلد ستقع مصيبة، ويطلب مرسى من طنطاوي انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوى بالرفض.

 

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