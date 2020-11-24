الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين

عفو سعودي عن المحكوم عليهم بالجلد التعزيري لهذا السبب

«ميدو» يفجر مفاجأة عن وصية عمرو فهمي

صراع جديد بين مرتضى منصور والأوليمبية لمنعه من النهائي

تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي

قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة

تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين

تركي آل الشيخ يعاتب هؤلاء.. :" المرض يسقط الأقنعة "

قرقاش يغازل المملكة ببيت شعر للمتنبي

الحقيقة كاملة لتورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

ADS
 

تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين

5967340e4386da6ddcad860e43f5beef
روز
 
الثلاثاء، 24-11-2020 11:01 ص المصريون

تحظى الفاشينيستا السعودية الشهيرة مودل روز، باهتمام ومتابعة الملايين وخاصة السعوديين بسبب جمالها وخروجها عن المألوف، لكن بعد تسريب صور لها عقب خروجها من البحر بدون مكياج صدم الجميع.
وتداول البعض على مواقع السوشيال ميديا، صور لموديل "روز" وهي تظهر لأول مرة بدون مكياج وبدون فلتر للوجه نحافة شديدة بوجه موديل روز بالإضافة لتغير لون بشرتها عن الطبيعي وهو الأمر الذي صدم متابعيها بشدة.
وظهرت “روز” أثناء استقلالها يختًا استعدادا لقيامها برحلة غوص، حيث كانت ترتدي ملابس السباحة وكانت تتحدث إلى أصدقائها بأنها قلقة من التجربة.
فيما حاولت "روز" إخفاء وجهها عندما علمت أن صديقها يقوم بتصويرها، إلا أنه ورطها ونشر صورها.



 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين

175728

قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة

عمرو دياب

درة و ياسمين صبري وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني