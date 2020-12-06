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تسريب صوتي صادم.. والدة فنانة شهيرة تهدد ابنتها بفضحها

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تسريب صوتي صادم.. والدة فنانة شهيرة تهدد ابنتها بفضحها

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حلا الترك ووالدتها
 
الأحد، 06-12-2020 10:23 ص المصريون

استمرارًا للخلاف الحاصل بين الفنانة البحرينية الشهيرة حلا الترك، ووالدةها منى السابر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي مُسرب لوالدة "الترك"، تهدد ابنتها وجدتها وكل من حولها ممن يتدخلون في أمورهما الشخصية بفضحهم.
وقالت والدة حلا الترك: “شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة .. أي شيء بيصير وإذا وأنا مثل ما بتقولين إني أنا بايجة بذاتك مثل ما إنتي تقوليلهم.. قبل أنا أدش وأحط رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم”.
وأضافت منى السابر: “مو بس جدتك.. راح أفضحك إنتي وأبوكي وكل اللي أنا كنت ساكتة عليه.. أنا ساكتة عشانكم عشان ما تتبهدلون عشان الناس ما تعرف فضايحكم”.
واستطردت منى السابر قائلة: “راح أقول كل شيء راح أسجل فيديو وراح أنشره وهشوف يا أنا يا إنتي يا ستك واللي ماشي وراهم وراح أخلي سمعتكم على كل لسان”.
 

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