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تسريب صادم يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة مارادونا .. والسر وراء رحيله

دييجو-مارادونا
تسريب صادم يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة مارادونا .. والسر وراء رحيله
 
الثلاثاء، 02-02-2021 08:09 ص أحمد عادل شعبان
نشرت صحيفة أرجنيتينة تسريب صادم يجمع طبيب أسطورة الأرجنتين الراحل مارادونا و طبيبته النفسية.

ويظهر في التسجيل الذي بثته صحيفة Infobae حوار بين طبيب ماردونا و معالجته النفسية وكيف تعاملا مع توقف قلبه ، كما يظهر حديث الطبيب بطريقة مسيئة وغير لائقة.

وقال الطبيب الخاص بمارادونا، والذي أجرى له جراحة في رأسه قبل وفاته، خلال محادثات له مع المعالجة النفسية أجوستينا كوساشيف للأسطورة الأرجنتينية وقتها: هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله، ولكني ذاهب لهناك.

ويحاكم الآن طبيب مارادونا بتهمة التأخر في تقديم الدعم له مما تسبب في وفاته.
 

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