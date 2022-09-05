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تسريب جلسة تصوير عارية تمامًا لفنانة شهيرة.. وترد: المصور خان الثقة

24-12-20-880229426
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 08:50 ص

قام مصور بتسريب جلسة تصوير لفنانة شهيرة وهي عارية تمامًا، ما أحدث موجة جدل وغضب في الوسط الفني التونسي.
وقررت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تقديم بلاغ ، بسبب استخدام صورتها التي كانت بحثًا لإحدى المسرحيات ولم يكن يحق تداولها على الملأ.

وكتبت فاطمة بن سعيدان :" امبارح صديق بعثلي تصويرة خاصة موجودة فيها أنا تدورعلى الفايس بوك من غير علمي ولا موافقتي، التصويرة هاذي استخدمت في اطار بحث مع مسرحية وللأسف استعملت وهبطت في وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي".

تابعت :" المصور الي صور التصويرة والسبب في المشكلة هاذي خان الثقة الي بيناتنا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة بما أنو هبطها وردها تصويرة عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط.

اختتمت :" وكلت المحامي متاعي بش نتبع عدليا وقضائيا المصور وكل شخص أو اعلام أو جهة أخرى تهبط التصويرة والا تستعملها بدون موافقتي".





 

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