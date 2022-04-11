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تسريب جديد لـ«مرسي» و «الشاطر» يثير الجدل

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الإثنين، 11-04-2022 12:53 م
أثار فيديو مسرب للرئيس الراحل محمد مرسي، ونائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن محمد البرادعي، جدلا واسعا بعد عرض حلقة جديدة من مسلسل "الاختيار 3".
وقال مرسي في التسجيل: "قالوا البرادعي.. البرادعي زعلان من موضوع... كان هيموت على رئاسة الوزراء... هيموت!!".
وأشار: "يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم... يا عم مش احنا الي واقفين... قال خلاص بقولكم إذا مش واقفين قولوا ليس لدينا مانع"، مستكملا: "هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي... حاجة غريبة جدا".
فيما قاطع الشاطر مرسي، قائلا: "اه بس دي ادتلو رسالة... إن الإخوان مش هيدولو في انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كدة"، فرد مرسي: "أيوة بس احنا عمرنا ما قلنالو هنديلك".
ولفت نائب مرشد الإخوان: "فيبقى دلوقتي إذا تصويت كتلته 60-70 في المية ماشي في اتجاه الإسلاميين يبقى هو فرص نجاحو ضعيفة أو مش موجودة... فقرر الانسحاب بشرط... ونوع من الضغط بقا جايز يعني الناس بتحب الضحية جايز أي حد يتعاطف معاه... الطريقة الأمريكاني"، وقال مرسي: "عمر ما حد قلو كلمة"، ليجيب الشاطر: "اه اه طبعا".
يشار إلى أن "الاختيار" عرض في الجزء الثالث عدداً من التفاصيل والكواليس التي يكشف عنها لأول مرة حول فترة حكم الإخوان لمصر، مرورًا بالأزمات التي دخلت فيها الجماعة والصدام مع مؤسسات الدولة المختلفة.
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