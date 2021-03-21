تسريب أول صور لـ حورية فرغلي بعد عملية التجميل

الأحد، 21-03-2021
11:11 ص
محمد فضل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مزعومة للفنانة
حورية فرغلي، قيل أنه أول ظهور لها بعد إجرائها عملية التجميل، في الولايات المتحدة.
وخرجت حورية فرغلي، لتوضيح حقيقة الصورة المتداولة لها، قائلة:”الصورة
المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات
التي تلتها”.
وأشارت إلى أن أن
حالتها حاليا مستقرة وأفضل، لافتة: "الصورة كانت على صفحتي على فيسبوك، ولكن أحد
الأشخاص قام بتهكير حسابي، وتسريب
الصورة".
وأشارت “فرغلي”، في رسالة صوتية مؤخرًا: “مصر الحبيبة، جمهوري
الحبيب، صحابي، أهلي كل الناس وحشتوني وحشتوني، أنا بكلمكم من شيكاغو، بعد عملية عملتها
يوم 8 فبراير الماضي، استغرقت 10 ساعات، اتألمت فيها كتير، وبدعواتكم ودعوات أمي، قدرت
أتغلب على الألم”.
وتابعت:” بعمل اللي الدكتور قاللي عليه، جلسات الأكسجين،
علشان يحضرني للعملية التانية. وهي عملية تكميلية سيتم خلالها ترميم بعض الخلايا الجلدية
التي لم تتأقلم مع عملية الزراعة الأولى”.