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تسريب أول صورة لـ سارة خليفة بعد القبض عليها

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الثلاثاء، 22-04-2025 12:50 م

 

تداول رواد مواقع التواصل أول صورة للإعلامية والمنتجة " سارة خليفة" ، من داخل مقر النيابة العامة بالقاهرة أثناء التحقيقات معها في قضية الاتجار في  المخدرات .

وكانت وزارة الداخلية  ، أعلنت تفاصيل إحباط محاولة تشكيل عصابي تتزعمه الإعلامية والمنتجة سارة خليفة وشقيقها وآخرون، باشتراكهم في جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.

وأوضحت أن المتهمين يقومون بجلب المواد الخام المكونة لمخدر البودر -الحشيش الاصطناعى- واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للإتجار بها.

وأضافت، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية - ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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