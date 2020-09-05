تسرب الغاز يقتل 15 شخصًا داخل مسجد ببنجلاديش

السبت، 05-09-2020
07:17 م
فتحي مجدي
قالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء، إن خط أنابيب غاز أسفل مسجد
مليء بالمصلين انفجر خارج العاصمة البنغالية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصًا وإحراق العشرات.
وقال قائد الشرطة زايد العلم لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الانفجار وقع في ختام صلاة العشاء يوم الجمعة في مسجد
بيتوس سلات جام في منطقة نارايانجانج، خارج العاصمة دكا.
وارتفع عدد القتلى السبت إلى 16، بينهم صبي يبلغ من العمر 7 سنوات. وقدرت وكالة "رويترز" العدد بـ16.
وقالت سامانتا لال سين، منسقة الوحدة، إن ما يقرب من 36 من المصلين نُقلوا إلى مستشفى دكا التخصصي للحروق والجراحة التجميلية مع حروق تصل إلى 90 في المائة من أجسادهم.
وقال محمد راتان لـ "رويترز": "رأيت الدخان يتصاعد من المسجد
بعد الانفجار المفاجئ مع دوي كبير وكان الناس يصرخون. كان البعض يتدحرج في الشارع وهم يحاولون إطفاء النيران في أجسادهم".
ويحقق مسؤولو الإطفاء في الانفجار.
وقال عبد الله العارفين المسؤول الكبير في الإطفاء: "نشك بشكل أساسي في تسرب الغاز
من خط الأنابيب وتراكم في الداخل منذ إغلاق النوافذ". ورجح أن الانفجار ربما نجم عن شرارة عندما تم تشغيل مكيفات الهواء.