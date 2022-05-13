الجمعة 13 مايو 2022
توقيت مصر 18:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شارك في حرب أكتوبر ودعّم مصر في كل المواقف.. وداعًا الشيخ خليفة بن زايد

فرد أمن كمبوند المعادي يتنازل مقابل 100 ألف جنيه وعمرة لوالديه

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور

تسجيلات صوتية.. مفاجأة في واقعة طلاق أحلام في العمرة بعد شهرين زواج

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ودولة عربية تعلن الحداد

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

ADS
 

تسجيلات صوتية.. مفاجأة في واقعة طلاق أحلام في العمرة بعد شهرين زواج

646
ا
Native
Teads
الجمعة، 13-05-2022 02:01 م


أعلنت البلوجر أحلام عادل طلاقها بشكل مفاجئ عبر ستوري لصفحتها الخاصة، وذلك بعد حفل زفاف أسطوري لم يمر عليه قرابة الثلاثة أشهر.
وأثار خبر طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان انفصالهما عقب عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها بسبب هدايا أصدقائها من رحلتها في أداء العمرة.
وحاول اليوتيوبر مصطفي أبو رواش، التدخل بين الثنائي للإصلاح بينهما، ونشر مصطفي فيديو له عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، يوضح فيه أسباب الانفصال بين البلوجر أحلام وزوجها أحمد العجمي.
وأوضح مصطفي أبو رواش في الفيديو، أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين أحلام عادل وأحمد العجمي، تواصل مع أحمد وتحدث معه وقال له: “احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، واتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده”.
ونشر مصطفى أبو رواش، تسجيلا صوتيا لـ أحمد العجمي، يتحدث عن الرسائل التي وصلته من قبل المتابعات، وقال أحمد له: “عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كدة”.
وأكمل مصطفي أنه تواصل مع أحلام لحل المشكل، وردت عليه قائلة: “أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا”.
 

إقرأ ايضا

image

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ودولة عربية تعلن الحداد

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

578a1802f830c263fb7a38fee29159ed

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

أخبار متعلقة

image

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

من-هو-زوج-البلوجر-أحلام-عادل1-780x470

بعد أسابيع من زواجها في حفل زفاف أسطوري.. طلاق البلوجر أحلام أثناء أداء العمرة

4703448_1652162935

«فاكرها رقاصة».. والد ياسمين صبري يوضح حقيقة تصريحاته عن طلاق ابنته

2_27

فنانة شهيرة تبدي شماتتها في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

Capture

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

Capture

ياسمين صبري تفجر مفاجأة عن الثروة التي حصلت عليها من أبوهشيمة