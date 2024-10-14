تسبب سرطان المعدة.. حسام موافي يحذر من تناول الطعام بهذه الطريقة





الصحة هي أغلى ما نملك، والغذاء هو الوقود الذي يغذي الجسم، لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة تدمر صحتك من الداخل؟

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن تناول الطعام خارج المنزل يشكل خطرا كبيرا على صحتك، وذلك بسبب وجود ميكروب خطير للغاية يسمى "الميكروب الحلزوني".

وأشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، والمُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن الميكروب يتسبب في التهاب شديد في المعدة، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وأضاف أن انتقال العدوى يكون عادة من خلال اللعاب أو البراز.

وبالرغم من إمكانية علاج العدوى بالمضادات الحيوية، فإن العدوى قد تتكرر، لذلك، شدد على أهمية الوقاية من خلال تجنب تناول الطعام خارج المنزل قدر الإمكان.