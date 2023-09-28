الخميس 28 سبتمبر 2023
توقيت مصر 15:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

عامر حسين يحسم مصير إعادة مباراة الزمالك واستبعاد النادي من السوبر

واقعة نادرة لكنها حظت بإعجاب الجميع.. حكم سعودي يوقف المباراة لهذا السبب

فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية

بعد وفاة 100 في حفل زفاف.. فاجعة جديدة في فرح بالعراق والضحايا 50

مقتل عامل صيدلية على يد زوجته وطليقته لسبب صادم

ماذا كتب قاتل زميلته في جامعة القاهرة قبل انتحاره؟

أحمد موسى: مصر ترعى الله في حقوق الإنسان بالسجون

حقيقة طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر

تسبب الوفاة بعد أكلها بساعات.. تحذير عاجل من سمكة سامة في الأسواق

364847-موسم-البساريا-مغرق-أسواق-الإسكندرية-(2)
سمك
الخميس، 28-09-2023 01:52 ص

 

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان" شديدة السمية وتسبب الوفاة.. احذر سمكة خطيرة تهدد حياتك في وجبة البساريا".

وجاء في التقرير أن هناك تحذير خطير بثه أطباء بيطريون، من سمكة سامة عثر عليها داخل أسماك البساريا، بالأسواق، والتي اشتراها أحد المواطنين.

 

 وأوضح التقرير أن:" السمكة المعروفة بـ أسنان الأرنب، هي السامة، وأنها تسبب الوفاى بعد تناولها بساعات قليلة ".

 

 وكشف التقرير أن رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين شيرين زكي، قالت  إن سم السمكة يسبب شللا في الجهاز التنفسي، وأن سم السمكة لا يتركز في كبدها فهذا ليس صحيحًا، لآنه يتواجد تحت جلدها وينتقل للبساريا الملاصقة، كما أن سمها لا علاج ولا مصل له".

إقرأ ايضا

1903204_0

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

2023_8_16_20_28_40_557

مقتل عامل صيدلية على يد زوجته وطليقته لسبب صادم

elaosboa23609

ماذا كتب قاتل زميلته في جامعة القاهرة قبل انتحاره؟