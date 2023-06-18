تزوج 13 مرة.. حلمي بكر يتزوج مجددًا رغم بلوغه 85 عامًا





عقد الموسيقار الكبير حلمي بكر، قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن انفصاله عنها في وقت سابق وأنجب منها ابنته "ريهام".

وأقيم عقد قران حلمي بكر وسماح القرشي، أول أمس الجمعة 16 يونيو 2023 ، وظهر الاثنان معا بجانب ابنتهما "ريهام".

ونستعرض لكم قصة حلمي بكر وزوجته الحالية سماح القرشي بعد عقد القران في السطور التالية:

انفصال حلمي بكر وسماح القرشي

انفصل الموسيقار والملحن حلمي بكر، عن زوجته سماح القرشي عام 2016 رغم انجابه طفلة منها تدعى "ريهام".

اقتحام شقة حلمي بكر

كشف الموسيقار حلمي بكر، عن تعرضه للضرب والإهانة من قبل بلطجية استأجرتهم طليقته سماح عبدالرحمن القرشي، لاقتحام شقته في حي المهندسين، منذ عدة سنوات، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت إلى صعوبة بالغة في الحركة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.

سبب خلاف حلمي بكر وسماح القرشي

أوضح حلمي بكر، سبب الخلاف الذي وقع بينه وبين سماح القرشي: "اتفقنا عقب طلاقنا قبل عامين، على أن تكون البنت برفقتي، لكنها عادت لتساومني عليها مرة أخرى، بعد أنّ اتضح لها أنّها تستطيع أن تجني الأموال مني حال طلبها أن تكون البنت برفقتها".

تعليق حلمي بكر بعد أزمته مع سماح القرشي

كشف الموسيقار والملحن حلمي بكر، في لقاء تليفزيوني تفاصيل أزمته مع سماح القرشي بعد الطلاق، قائلاً: "فوجئت بطليقتي تتقدم مسرعة باتجاهي بجنون وأطفأت سيجارتها في يدي من أجل أن أترك ابنتي من يدي وتخطفها واستعانت بمجموعة من البلطجية يرتدون الجلباب وانهالوا علي بالضرب حتى أن السيارات توقفت في الشارع ونقلني بعض الأشخاص للمستشفي، وتم عمل تقرير بالحالة وضباط الشرطة يشهدون على حالتي الصحية وقتها".

وعن ابنته ريهام قال:"أنا بحافظ على البنت وكل اللي بعمله ده عشان هي مالهاش ذنب في كل اللي بيحصل وأن السبب وراء الخلاف بينهما هو المساومة على الطفلة ريهام".

وكشف أنه اتفق معها على أن تكون ريهام برفقته ولكنها عادت لتساومه مرة أخرى بعد أن أتضح لها أنها تستطيع جني المزيد من الأموال منه في حال ظلت الطفلة برفقتها - على حد وصفه.

حلمي بكر وأزمته الصحية

تعرض الموسيقار حلمي بكر، خلال الأشهر الماضية لوعكة صحية، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، لمعاناته من قصور في الكلى تسببت في زيادة المياه بجسمه وقدميه نتيجة ضعف عضلة القلب.

زيجات حلمي بكر

تزوج الموسيقار حلمي بكر 13 مرة، ومن أشهر زيحاته الفنانة (سهير رمزي)، المطربة التونسية (عُليّا)، وراندا ابنة خالة الفنانة السورية (أصالة).