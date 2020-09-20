تزوج وأنجب سابقا.. طفل عمره 17 عاما يتزوج من طفلة بسوهاج

الأحد، 20-09-2020
11:56 ص
إيمان هاني
كشف صبري عثمان، مدير عام خط
نجدة الطفل، عن تلقيهم بلاغا ورد على الخط من إحدى السيدات بمحافظة سوهاج
التي تحدثت
عن وجود أسرتين يعتزمان على زواج
طفليهما، معقبا: "عمر الطفلة العروسة لا يزيد
على 15 عامًا، أما الطفل وعمره لا يتجاوز الـ17 عامًا".
وأضاف "عثمان"، خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي
"، المذاع
على فضائية "دي إم سي
"، قائلا: "الغريب أن الطفل العريس كان قد سبق
له الزواج
وأنجب طفلا آخر، وقام بطرد طليقته من مسكن الزوجية، واحتفظ بطفله".
وتابع: "خط نجدة الطفل
تأكد من صحة الواقعة، وتواجه لمركز الشرطة وتم تحرير محضر للواقعة، وتم اصطحاب والدي
الطفلين، ووقع إقرارين بعدم زواج
طفليها، إلا بعد وصولهما للسن القانونية، ورغم ذلك
هناك معلومات مؤكدة بأن الأسرتين لديهما إصرار على إتمام الزواج
".