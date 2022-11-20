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تزوج عليها سرًا وعندما علمت زوجته الأولى فعلت ما لم يتوقعه أحد!

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 01:41 م


 قدمت زوجة سعودية هدية لـ "ضرتها" عبارة عن عمارة سكنية بمنطقة تبوك، من أجل إرضائها بعدما أصر الزوج على عدم إعلان زواجه الثاني، تقديراً لها.

وأقدم شاب على الزواج للمرة الثانية من فتاة بالمنطقة الغربية، مشترطاً أن يقتصر حفل الزفاف على الأقارب فقط، وفي سرية تامة احتراماً لمشاعر زوجته الأولى.

وتفاجأ الشاب بأن زوجته الأولى قد وصلت إلى منطقة تبوك ،وذلك بعد مرور 6 أشهر على زواجه، وأنها ترغب في مقابلة زوجته الثانية مبديةً استعدادها لإرضائها ، وإعلان الزواج فرفض الزوج في بداية الأمر.

ومع إلحاح زوجته الأولى وافق الشاب ، بعدما وعدته بأن هناك مفاجئة تنتظرها فوافق على زيارتها لزوجته الثانية لتقدم لها عمارة حديثة بتبوك وتنقل باسمها مباشرة اذا وافقت على إعلان الزواج فقبلت دون تردد وباركت لهما ، حيث أعربت عن سعادتها الغامرة بزواجهما.
 

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