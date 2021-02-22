تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور
أبوجعفر المنصور
الإثنين، 22-02-202111:35 صالمصريون
يعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور، من أشهر خلفاء الدولة العباسية،
بل هو المؤسس الحقيقي للدولة.
ولأهمية هذه الشخصية التاريخية، نلقي الضوء على جوانب لا
يعرفها البعض عن حياته، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث تزوج سرا بامرأة أثناء الدعوة السرية لبني العباس، وحملت
منه لكن عندما كشف أمره اختفى وأخبرها أنه سيصير إليه الحكم ويجب أن تلحق به،
وعندما وضعت المرأة طفلها وسمته جعفرا، وعندما صار إليه الملك لم تلحق به.
ويرصد الفيديو كيف تعرف على ابنه بعدما كبر، وقصة اغتيال
نجله على يد كاتبه المقرب، وما فعله به بعد معرفته بالواقعة، حتى أُطلق عليه لقب
"أبوجعفر المنصور".
شاهد الفيديو: