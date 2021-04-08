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تزوجت من مسيحي .. ماتت بالسرطان .. القصة المأساوية لبطلة الإغراء المصرية

فنانة
تزوجت من مسيحي .. ماتت بالسرطان .. القصة المأساوية لبطلة الإغراء المصرية
 
الخميس، 08-04-2021 08:40 ص أحمد عادل شعبان
حل أمس الأربعاء 7 إبريل ذكرى وفاة الفنانة ناهد شريف التي اشتهرت بأداء أدوار الإغراء.

- عاشت ناهد شريف حياة مليئة بالحزن بعد وفاة والدتها في طفولتها ، ورغم محاولات والدها تعويضها إلا أنه توفي وعمرها 14 سنة مما ضاعف الحزن داخلها.

- بدأت حياتها الفنية بترشيح من الفنان عبد السلام النابلسي ثم انطلقت في أدوار الإغراء.

- تزوجت من المخرج حسين حلمي لكن تم الطلاق بعد فترة ، كما تزوجت من الفنان كمال الشناوي ، ثمن تزوجت من شخص لبناني يدعى إدوارد وهو من الديانة المسيحية.

- أصيبت ناهد شريف بالسرطان وظلت لفترة تعاني منه وتلقت العلاج في بريطانيا وارتأى الأطباء أن حالتها تحسنت وأنها تحتاج للعودة إلى مصر لتحسن حالتها النفسية لكن فور عودتها تدهورت حالتها الصحية كثيرا ومكثت في مستشفى المعادي.

- نادية لطفي و كمال الشناوي كانا آخر فنانا زاراها قبل وفاتها بيومين وأوصتهما بجنازة بسيطة وهو ما تم بالفعل.
 

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