«تزوجت كم مرة؟».. سؤال محرج على الهواء لأحمد كريمة والشيخ يرد

الثلاثاء، 11-03-2025
12:51 م
تعرض الدكتور أحمد كريمة
، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، لموقف محرج على الهواء، بسبب سؤال شخصي، خلال لقائه ببرنامج «أصعب سؤال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع عبر قناة «الشمس».
مذيع البرنامج فاجأ الدكتور كريمة بسؤال مباشر: «تزوجت كم مرة؟».
في البداية، حاول «كريمة» التهرب من الإجابة بالضحك، لكنه أمام إصرار المذيع، أوضح أنه تزوج مرة واحدة فقط، ولديه سبعة أبناء، مؤكدًا أن حياته الأسرية مستقرة تمامًا ولا يواجه أي مشكلات.
وخلال حديثه، أشار «كريمة» إلى أنه تعرض لهجوم حاد بعد تصريحاته حول تعدد الزوجات
، مؤكدًا أن أحد منتقديه كان يعمل في المجال الدعوي بوزارة الأوقاف، رغم أنه نفسه تزوج ست مرات.
كما كشف عن حالة أخرى لرجل سلفي تزوج 22 مرة، بل وصل إجمالي زيجاته إلى 30، وهو شخص معروف يمكن العثور على أخباره عبر محركات البحث.
وأكد أستاذ الفقه المقارن أن «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مشددًا على أن التعدد مباح في الشريعة الإسلامية، لكنه مشروط بالقدرة على تحقيق العدل، خاصة في النفقة.
وأوضح أنه لا يشجع تعدد الزوجات
، لكنه في الوقت نفسه لا ينفيه، مؤكدًا أن التشريع الإسلامي واضح وثابت، لكن هناك من يحاول تأويل النصوص بما يتماشى مع أهوائه.