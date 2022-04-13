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ترند السعودية.. مودل آش تعرض نفسها علنًا على عبدالرحمن المطيري(فيديو)

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اش
Native
Teads
الأربعاء، 13-04-2022 01:24 م

طلبت المودل السعودية الشهيرة "آش" الزواج من مشهور  ”سناب شات“ السعودي عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“.
وقالت المودل آش المقيمة بأمريكا في الفيديو القصير المتداول: ”أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري“.
وأضافت: ”بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه“، في إشارة إلى حديثها عن عبدالرحمن المطيري الذي أشار له الجمهور في التعليقات.
وتصدر هاشتاق " آش تخطب عبدالرحمن المطيري"، الترند بعد مقطع متداول لمشهورة السناب آش توضح فيه رغبتها بالزواج من مشهور السناب عبدالرحمن المطيري.
وكان المطيري ادعى مؤخرا أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات يدر عليه ما يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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