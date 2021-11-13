ترند السعودية.. زوجة تهرب في «ليلة دخلتها» (فيديو)

#زوجه_تهرب_ليله_دخلتها



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زوجه تهرب من زوجها في ليلة دخلتها

الى وين وصلنا 💔💔 متداول الانشاهد قبل الحذفزوجه تهرب من زوجها في ليلة دخلتهاالى وين وصلنا 💔💔 pic.twitter.com/Ovr4zxdP8a November 12, 2021

pic.twitter.com/c2qdI7vnnm زوجه تهرب ليله الدخله وضياع ليله زواجها وحياتها الوردية بالكامل ( اتركم مع المقطع وتفاصيلة ) #زوجه_تهرب_ليله_دخلتها November 12, 2021

تصدر هاشتاج #زوجة_تهرب_ليلة_دخلتها الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، إثر تداول مقطع فيديو لهروب زوجة ليلة دخلتها.وتفاعل الكثير من المغردين مع الفيديو ما بين ساخر، وما بين مطالب بتوضيح أسباب الهروب وهل تم إجبارها على الزوج من رجل لا ترغب به.حيث قال أحد الأشخاص: “لاتجبرووووووووووون البنت على شخص ماتبيه حتى لو تشوفون فيه كل المواصفات المطلوبه من علم وغنى وصلاح وكرم ورجوله وشهامه. لاتقوووووووووولون احنا نعرف مصلحتك!! لانها بتنتظر اي مخرج وتنحاش “.وإليكم بعض التغريدات في الهاشتاج: