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ترند السعودية.. زوجة تهرب في «ليلة دخلتها» (فيديو)

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السبت، 13-11-2021 12:25 م

تصدر هاشتاج #زوجة_تهرب_ليلة_دخلتها الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، إثر تداول مقطع فيديو لهروب زوجة ليلة دخلتها.
وتفاعل الكثير من المغردين مع الفيديو ما بين ساخر، وما بين مطالب بتوضيح أسباب الهروب وهل تم إجبارها على الزوج من رجل لا ترغب به.
 حيث قال أحد الأشخاص: “لاتجبرووووووووووون البنت على شخص ماتبيه حتى لو تشوفون فيه كل المواصفات المطلوبه من علم وغنى وصلاح وكرم ورجوله وشهامه. لاتقوووووووووولون احنا نعرف مصلحتك!! لانها بتنتظر اي مخرج وتنحاش “.
وإليكم بعض التغريدات في الهاشتاج:


 

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