تركي آل الشيخ يفاجئ مذيع سوداني برده بعدما قدمه بلقب«سمو الشيخ»

الإثنين، 28-12-2020
09:25 ص
المصريون
فاجأ المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه
بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي السعودي، مذيع سوداني
برده عليه بعدما قدمه
الأخير خلال مداخلة هاتفية في برنامجه على قناة "الملاعب" السودانية
بلقب "سمو الشيخ".
وفي بداية المداخلة رد "آل الشيخ"، على المذيع
موضحًا : "أخي الكريم لقب سمونا يطلق عندنا إلا على أصحاب السمو الأمراء من آل
سعود الكرام، أنا مواطن عادي، فقط اسمي المستشار تركي عبدالمحسن آل الشيخ".
وكان المذيع السوداني قال في تقديمه لـ”آل الشيخ”، “معالي
المستشار سمو الشيخ تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه السعودية، معالي المستشار بالديوان
الملكي.. برحب بك سمو الشيخ”.
جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ
، أعلن أمس الأحد، عن قبوله
منصب الرئيس الشرفي لنادي “الهلال” السوداني، وذلك بعد أن تلقى دعوة من رئيسه ونشرها
على حسابه بموقع “تويتر”.