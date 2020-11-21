تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع: «يا كثر صدماتي على كبر الأحلام»

السبت، 21-11-2020
12:36 م
المصريون
أثار المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه
السعودية
، الجدل بين متابعيه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب
تصريحه بأن وعته الصحية كشفت له عن الكثير من الأشياء والصدمات، مشيرًا إلى أن الأيام
التي يمر بها خلال وعكته الصحية الأخيرة، ساهمت في معرفة حقائق من حوله.
وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على "تويتر":"
الله يبيض وجه صلفات الأيام..خلتني اعرف صاحبي من عدوي".
وتابع: ” وياكثر صدماتي ..على كبر الأحلام وأنا لازلت اقول
.. توي .. وتوي.. ويا كثر شرهاتي بس الوعد قدام..لابد ما يصفى مع الوقت جوي..واللي
تحسب احزام .. مايطلع احزام ..واللي حسبته جنتي .. صار ضوي”.