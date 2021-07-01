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تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير

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الخميس، 01-07-2021 10:04 ص

خرج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن صمته ورد على فيديو نشره أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الجدل.
ويظهر الفيديو أحد الأشخاص " قيل أنه تركي آل الشيخ"، خلال مشاجرة مع آخر فيما تتواجد دورية أمنية لمتابعة المشاجرة.
وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً : ” لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة! يا تافه.. تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر أني خريج لكلية الملك فهد الأمنية”.
وأكد آل الشيخ أن المقطع تصوير تمثيلي قائلا: “مشهد من تصوير مسلسل وتمثيل ويكتبون أي كلام وبس ! … ناشر المقطع أنت فعلاً حقير “.
وبعد رد "آل الشيخ" على ناشر الفيديو المزعوم، اضطر الأخير إلى حذف الفيديو من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 

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