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تركي آل الشيخ يُحرج عمرو أديب ويُكذّبه: لا تتحدث على لساني

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السبت، 29-05-2021 11:43 ص

خرج رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، للرد على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن التنسيق لتعاون سعودي مصري، على المستوى الدرامي، لإنتاج ما يقرب من 60 مسلسلا، و15 مسرحية، بخلاف الحفلات الموسيقية.
وقال أديب، خلال برنامجه ”الحكاية“، على قناة "إم بي سي مصر"، إن المستشار تركي آل الشيخ ، اجتمع مع مسؤولين مصريين لتنسيق الأمور في الفترة القادمة حتى يكون هناك تعاون في الداخل والخارج.
ورد تركي آل الشيخ خلال منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ” توضيح مهم … نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب … يبدو أن هناك سوء فهم “.
وأضاف: ” أنا لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه “. واختتم حديثه قائلا: ” لا يصرح بلساني إلا أنا”.
 

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