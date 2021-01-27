تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار الجدل بالمملكة: «مليش علاقة»

بقول شي واتمنى يكون واضح للجميع ... انا مبتعد عن الرياضه السعوديه من ٣ سنوات الان ولا لي اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد في اي شي رياضي ... لا اعرف سبب الزج باسمي في اي حدث رياضي 👍🇸🇦❤️🙏🏻