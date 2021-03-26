تركي آل الشيخ: لم أندم في حياتي إلا على قرار واحد

الجمعة، 26-03-2021
10:24 ص
المصريون
أثار المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه
بالسعودية، اليوم الجمعة، الجدل بتغريدة غامضة عن قرار ندم
عليه في حياته، ولكنه لم
يتطرق إلى طبيعة القرار
.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع
“تويتر”:”تصدقون أني لم أندم
إلا على قرار
واحد في حياتي، وبقية قرار
تي عندم
ا اتخذتها
كنت متوقع إيجابياتها وسلبياتها، إلا قرار
واحد فعلاً انخدعت فيه تمامًا في المرحلة
الأولى منه”.
وأضاف “آل الشيخ”:” هذا القرار
غير جزءً كبيرا في شخصيتي
وتصرفاتي وصبري ومزاجي واندفاعي، وغير الكثير، وسأدخل الأربعين هذه السنة أكثر نضجًا”.