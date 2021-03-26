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تركي آل الشيخ: لم أندم في حياتي إلا على قرار واحد

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تركي آل الشيخ
 
الجمعة، 26-03-2021 10:24 ص المصريون

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اليوم الجمعة، الجدل بتغريدة غامضة عن قرار ندم عليه في حياته، ولكنه لم يتطرق إلى طبيعة القرار.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”:”‏تصدقون أني لم أندم إلا على قرار واحد في حياتي، وبقية قرارتي عندما اتخذتها كنت متوقع إيجابياتها وسلبياتها، إلا قرار واحد فعلاً انخدعت فيه تمامًا في المرحلة الأولى منه”.
وأضاف “آل الشيخ”:” هذا القرار غير جزءً كبيرا في شخصيتي وتصرفاتي وصبري ومزاجي واندفاعي، وغير الكثير، وسأدخل الأربعين هذه السنة أكثر نضجًا”.
 

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