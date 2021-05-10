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تركي آل الشيخ لفنان شهير بعد تصريحاته:«شكلك هتوحشنا زي الفراج»

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Native
الإثنين، 10-05-2021 05:22 م محمد فضل
أشاد الممثل الكويتي حسن البلام بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تطوير المملكة ودعم واحتضان المواهب الفنية على مستوى الخليج.

وأكد البلام، خلال لقاء تلفزيوني، على وجود القدرات والمواهب الفنية في الكويت لكنها تحتاج فقط إلى من يدعمها ويشجعها.

وأضاف: “في الرياض شوف إيش صار لأن في أحد حب وفي أحد يبي يطور، نصفق له ونرفع له العقال وننحني له ونسوي له كل شيء”.

وردا على اتهامه من قبل البعض بالتطبيل، رد البلام قائلاً : “ما نطبل نحن نقول حقيقة وواقع شفناه بعيوننا شفنا هذا التطور وشفنا هذا الدعم الذي عطاه مو بس حق السعوديين إحنا وأنا واحد منهم وغيره من فاشينيستات وفنانين ومخرجين وموسيقيين من كل شيء”.

وتابع: “احتضان لكل مواهب الخليج الله أكبر وعشان كذا نصفق له سيدي محمد بن سلمان”.

من جانبه شارك المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو الفنان الكويتي حسن البلام يتحدث فيه عن دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير المملكة ودعم واحتضان المواهب الفنية على مستوى الخليج.

وعلق “آل الشيخ” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا:”قلت الحق حبيبي حسن البلام، الله يحفظ سيدي داعم لكل المواهب”.

من جهة أخرى مازح “آل الشيخ” الممثل البلام قائلا:”بعدين شكلك بتوحشنا زي خالد الفراج، سمعت عندك مسرحية في الرياض بتقلدني في جزء منها،  الحل اطفي الكهربا".

 

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