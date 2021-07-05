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تركي آل الشيخ في تغريدة غامضة عن أحد أصدقائه: والله ما عادك صاحبي

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تركي آل الشيخ
Native
الإثنين، 05-07-2021 09:10 م

نشر رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، تغريدة غامضة، عن أحد أصدقائه دون أن يسميه، أثارت الكثير من الجدل بين متابعيه.
وكتب “آل الشيخ” عبر حسبه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": “صاحبي.. والله ماعادك صاحبي.. الزمن غيّرك.. وظروف الحياة.. والزمن وإن راح بك.. ماراح بي والصديق الكفو.. ماينسى.. أصدقاه .. تدل دربها".
 

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