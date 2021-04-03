تركي آل الشيخ غاضبًا مما حدث وينشر الصورة: « حاجة غبية»

السبت، 03-04-2021
10:30 ص
المصريون
أبدى المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه
بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، غضب
ه واستيائه من إعلان
دعائي لشركة للمناديل
الورقية المعقمة.
ونشر ” آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة
للإعلان
الدعائي الذي بدا فيه شخص يرتدي الشماغ والعقال ويمسك خلف ظهره “بكرة مناديل معقمة”،
فيما كتب على صورة
الإعلان
هذه العبارة الغريبة “السر وراء كل حدا عظيم؟ ورق تواليت
المعقم”.
وعلق رئيس هيئة الترفيه، على صورة
الإعلان
، قائلا:” دعاية
غبية ولا تحترم المشتري”، كما أثارت فكرة الإعلان غضب
واستياء رواد التواصل الاجتماعي.
وقال مغرد:”الفكرة الغبية خلفها حماقة لاتغتفر، شركة يفترض
أنها واعية بضوابط الإعلان
وواجباتها، إعلان
يثير الريبة من صياغة المحتوى إلى تصميمه
البائس”.
ورأى مغرد آخر:” إعلان
غبي وواضح من لبسة العقال”، بينما
أوضح مغرد ثالث:”الظاهر جماعة التسويق عندهم فاهمين فكرة التفكير خارج الصندوق بشكل
خاطئ”.