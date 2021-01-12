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تركي آل الشيخ عن شروط «واتساب» الجديدة: معصي!

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تركي آل الشيخ
 
الثلاثاء، 12-01-2021 03:51 م المصريون

دخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، على خط الأزمة المشتعلة والتي أثارت الجدل بين الملايين بشأن شروط تطبيق واتساب الجديدة.
ونشر "آل الشيخ"، إنفوجرافيك يوضح الشروط الجديدة لتطبيق الواتساب والخاصة بالخصوصية .
وشملت الشروط : القبول باستخدام الشركة لكافة بيانات العميل ، واستخدام البيانات في أغراض تسويقية ، ومشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك” .
علماً بأنه الشروط لا تطبق على المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي ، فيما ستطبق الشروط بدءاً من 8 فبراير المقبل ، حذف حسابات الرافضين للشروط الجديدة .
فيما اكتفى آل الشيخ بالتعليق عليها قائلاً : “معصي!” .

 

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